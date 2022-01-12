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Dünya

ABD'de Demokrat senatörlerden, Ukrayna konusunda Rusya'ya yaptırım öngören tasarı

ABD Senatosundaki Demokratlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil hükümet ile askeri yetkililere ve ülkenin önemli bankacılık kuruluşlarına yönelik yaptırım öngören yasa tasarısı hazırladı.

Dildar Baykan Atalay   | 12.01.2022
ABD'de Demokrat senatörlerden, Ukrayna konusunda Rusya'ya yaptırım öngören tasarı

Washington DC

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tasarının detaylarını dile getirdi.

Tasarının, Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeyi amaçladığının altını çizen Menendez, bu tasarının, ABD yönetimine de Rusya'ya karşı elindeki tüm imkanları kullanması için cesaret vereceğini kaydetti.

Menendez, "Bu yasa tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal tehdidi savurması durumunda, ABD Senatosunun buna kayıtsız kalmayacağını açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarıda ne var?

Söz konusu tasarıyla Rus ordusuna güvenli mesaj sistemleri sunan şirketler ile önemli bankalar ve diğer finans kuruluşları hedef alınıyor.

Ayrıca işgal durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin dahil üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri yetkililere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer dahil birçok Demokrat senatörün desteklediği tasarıya, Beyaz Saray da destek veriyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulunda, ardından da Temsilciler Meclisinde onaylanması gerekiyor. Tasarı Kongreden geçerse, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.

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