Dolar
36.32
Euro
37.99
Altın
2,945.75
ETH/USDT
2,730.90
BTC/USDT
96,958.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor
logo
Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'ın Zelenskiy hakkındaki açıklamalarına karışık tepkiler

ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sorumlu tutmasına karşı çıkarken Trump'ın barış için "en iyi umut" olduğunu ifade etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'ın Zelenskiy hakkındaki açıklamalarına karışık tepkiler

İstanbul

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olduğunda, herkesten önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i suçluyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için "Ukrayna'nın en iyi umudu" olduğunu da kaydeden Graham, eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'nın da savaştan "sorumlu olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Washington Post'un (WP) haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör John Thune da Trump'ın savaşın başlamasından Zelenskiy'i sorumlu tutmasına karşı çıkarak "saldırgan tarafın Rusya olduğu konusunda şüphe olmadığını" kaydetti.

Thune ayrıca, "Yürüttükleri görüşmelerin bizi savaşı sona erdirecek bir tür anlaşmaya götüreceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin "en zor zamanda ülkesine cesurca liderlik ettiğini" ve ona "büyük bir hayranlık" duyduğunu belirterek, "Bu olayın kışkırtıcısının Rusya olduğunu unutmamalıyız. Sebepsiz bir saldırı başlatan Putin'di." değerlendirmesinde bulundu.

WP'ye konuşan Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, "Eğer bunun devam eden müzakerelerle bir ilgisi varsa, hepimiz barış istiyoruz ama ben başka tarafa bakmayı ve Putin'i bir otokrat olarak görmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis de savaştan "Putin'in sorumlu olduğu" görüşünü paylaştı.

Diğer yandan, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Trump'ın Ukrayna'da 6 yıldır seçim yapılmadığını ifade etmek istediğini belirterek ABD Başkanı'nın açıklamalarını destekledi.

Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın "yüksek sesle pazarlık yaptığını" kaydederek savaşı bitirme konusunda "her zaman tutarlı olduğunu" aktardı.

Demokratlar da Trump'a tepkili

Senato kürsüsünde konuşma yapan Demokrat senatörler Dick Durbin ve Tim Kaine, Trump'ın açıklamalarını "utanç verici" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Durbin, Trump'ın "Kremlin propagandasını papağan gibi tekrarlamaktan ve Putin'in kulağına fısıldadığı yalanları yaymaktan başka bir şey yapmadığını" dile getirirken Kaine ise ABD Başkanı'nın bu açıklamalarıyla "Putin ile yakınlık kurmaya çalıştığını" ifade etti.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'le ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra Zelenskiy için bir kez daha "diktatör" ifadesini kullanan Trump, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Narkokapan-12" operasyonunda 79,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri

Benzer haberler

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'ın Zelenskiy hakkındaki açıklamalarına karışık tepkiler

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'ın Zelenskiy hakkındaki açıklamalarına karışık tepkiler

Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebi reddedildi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçimlerin zamanının geldiğini söyledi

ABD ve Meksika, sınırın kendi taraflarında koordineli devriye yapma konusunda anlaştı

ABD ve Meksika, sınırın kendi taraflarında koordineli devriye yapma konusunda anlaştı
New York Valisi Hochul, Trump'ın kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştirdi

New York Valisi Hochul, Trump'ın kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştirdi
Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve uzamasından Zelenskiy'i sorumlu tuttu

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve uzamasından Zelenskiy'i sorumlu tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet