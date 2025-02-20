Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve uzamasından Zelenskiy'i sorumlu tuttu
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için bir kez daha "diktatör" ifadesini kullanarak, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." dedi.
ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Gelecek Yatırım Girişim Enstitüsü (FII) tarafından organize edilen zirvede dış politika gündemini değerlendirdi.
Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok çaba gösterdiklerini kaydeden Trump, savaşın başlama ve devam etme nedenlerini büyük oranda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile önceki ABD Başkanı Joe Biden'a bağladı.
"Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü" diyen Trump, "Her iki tarafla da konuşmazsanız savaşı bitiremezsiniz, ancak üç yıldır konuşmuyorlar." yorumunu yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı'nın Riyad'a davet edilmediği için üzgün olduğunu ancak 3 yıldır süren savaş boyunca barış için bir şey yapmadığı için bu görüşmelerde yer alamadığını savunan Trump, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." şeklinde konuştu.
Riyad'daki müzakereler için Suudi Arabistan'a teşekkür eden Trump, Rusya ile yürüttükleri müzakereler sonucunda barışı getireceklerine inandığını söyledi.
Trump, "Yakın zamanda bir ateşkes görmeyi ve Avrupa ile Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.
Bir kez daha Zelenskiy'e "diktatör" dedi
Zelenskiy'in ülkesinde halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunan Trump, Ukrayna'da birçok şehrin yerle bir olduğunu ve böyle bir ortamda o ülkedeki liderin popüler olamayacağını söyledi.
Trump, Zelenskiy'i doğrudan hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak. Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere ediyoruz ki bunu sadece Trump'ın yapabileceğini herkes kabul ediyor."
Zelenskiy'in eski ABD Başkanı Biden'la "oyun oynadığını" savunan Trump, hem Biden yönetiminin hem de Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.
Trump, "Sanırım Putin, Biden'ın (barışı getirmek için) hiç denemediğini bile itiraf etti. Avrupa barış getirmekte başarısız oldu ve Zelenskiy de muhtemelen para akışını devam ettirmek istiyordu." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikalılara vermeyi düşündüklerini söyledi
Trump, katıldığı etkinlikte, Amerika'yı her zamankinden daha güçlü ve müreffeh hale getirmek için hızla hareket ettiklerini anlattı.
DOGE'nin başına getirdiği Elon Musk'ın "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump, hükümetteki israf, dolandırıcılık ve suistimale karşı savaş açtığını, enflasyonu engellediğini ve vergi mükelleflerine her gün milyarlarca dolar tasarruf sağladığını kaydetti.
Trump, "Hatta DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikan vatandaşlarına verdiğimiz ve yüzde 20'sinin borç ödemesine gittiği yeni bir konsept bile düşünülüyor." dedi.
"'Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini' hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle çalışacağım"
Trump, burada yaptığı konuşmada, aileler, çalışanlar ve şirketler için vergileri önemli ölçüde azaltacaklarını belirtti.
Buna, bahşişlerden, sosyal güvenlikten ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmamasının da dahil olduğunu aktaran Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağım." dedi.
Ayrıca Trump, şirketlerin ABD'deki yeni fabrika inşaatları ile diğer sermaye harcamalarına yaptıkları yatırımların tamamını gider olarak gösterebileceklerini belirterek, yerli petrol ve doğal gaz üreticileri için de vergileri önemli ölçüde azaltacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.