ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı
ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara
ABD Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Guglielmi, yerel saatle 18.00 sularında Beyaz Saray'ın dış kapısına araç çarptığını ifade etti.
Sürücünün gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Guglielmi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Olay sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da olmadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.