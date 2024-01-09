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Dünya

ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı

ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı

Ankara

ABD Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Guglielmi, yerel saatle 18.00 sularında Beyaz Saray'ın dış kapısına araç çarptığını ifade etti.

Sürücünün gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Guglielmi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olay sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da olmadığı kaydedildi.

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