Dolar
32.26
Euro
34.85
Altın
2,345.64
ETH/USDT
2,905.70
BTC/USDT
61,778.00
BIST 100
10,090.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazı kontrollü şekilde patlatıldı.

Aleyna Çil  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
ABD'de Baltimore'da yıkılan köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı

Ankara

BBC'nin haberine göre, 26 Mart'ta hayatını kaybeden son işçinin de cesedinin nehirde bulunması sonrasında, Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazı kontrollü bir patlamayla tamamen yıkılarak sulara gömüldü.

Liman yetkilileri, 26 Mart'ta teknik arıza nedeniyle Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan ve yıkılan köprünün enkazı altında sıkışan kargo gemisi Dali'nin iki gün içinde Baltimore Limanı'na çekilmesinin planlandığını açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral Shannon Gilreath, köprü enkazından kalan yıkıntıların kaldırılması sonrasında nehirde son bir tetkik yapılarak deniz trafiğinin kısıtlı erişime tekrar açılacağını belirtti.

Maryland eyalet yetkilileri, yıkılan köprünün yeniden inşasının 4 yıl süreceğini ve 1,9 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmış, kazada hayatını kaybeden 6 işçinin cesetleri ise nehirde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasıyla yurda sokulmak istenen 73 kilo altın ele geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi soykırım fiilidir
Balıkesir'de bulunan kafatası ve kemik parçalarının ekonomist Berzeg'e ait olduğu belirlendi
'Kamuda çalışan engelli sayısını 12 kat artırarak 68 bine ulaştırdık'
Milli Savunma Bakanlığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Benzer haberler

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprüden nehre düşenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet