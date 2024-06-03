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Dünya

ABD'de bağımsız seçmenlerin yüzde 54'ü Trump'ın "sus payı" davasında adil yargılandığına inanıyor

ABD'de yapılan anket çalışması, bağımsız seçmenlerin yüzde 54'ünün, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adil yargılandığını düşündüğünü ortaya koydu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
ABD'de bağımsız seçmenlerin yüzde 54'ü Trump'ın "sus payı" davasında adil yargılandığına inanıyor

Ankara

ABD'de CBS News ile YouGov araştırma şirketleri tarafından Trump'ın dava sürecine ilişkin yaklaşık 1000 seçmenle yapılan anket sonuçları, kamuoyuyla paylaşıldı.

Ankete katılan bağımsız seçmenlerin yüzde 54'ü ve demokratların yüzde 96'sı, "sus payı" davasında 31 Mayıs'ta suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump'ın söz konusu davada adil yargılandığını düşünürken cumhuriyetçilerin yüzde 86'sı ise mahkeme sürecinin adil şekilde ilerlemediği yönünde görüş bildirdi.

Bu arada, ankete katılanların yüzde 57'si Trump'ın suçlu bulunmasının doğru olduğu, yüzde 43'ü ise jürinin yanlış karar aldığı yönünde fikir belirtti.

Ankete göre, jüri kararını doğru bulmayanlar, Trump'a karşı suçlamaların "politik" olduğunu, "suçlu ilan edilmesi için yeterli kanıt bulunmadığını" ve jürinin Trump'a karşı "ön yargılı" davrandığını öne sürdü.

Trump'ın, suçlu bulunmasının ardından başkanlığa uygun olup olmadığının da sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 51'i uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Trump'ın "sus payı" davası

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, New York’ta 6 hafta boyunca devam eden yargılama sonucunda 31 Mayıs'ta jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan "ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.

Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.

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