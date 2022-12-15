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Dünya

ABD, yeni çıkarma gemisine Irak işgalinde binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce'nin adını verdi

ABD Donanması, yeni nesil çıkarma gemisine, Irak işgali sırasında binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce ismini verdi.

Kasım İleri   | 15.12.2022
ABD, yeni çıkarma gemisine Irak işgalinde binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce'nin adını verdi

Washington

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, Amerikan donanmasının yeni çıkarma gemisine Irak işgali sırasında kanlı çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği birinci ve ikinci Felluce muharebelerini anmak üzere Felluce ismini verdiklerini açıkladı.

İsim verme töreninde konuşan Del Toro, "Her iki Felluce muharebesinde yiğitçe savaşan ve hayatlarını feda eden denizcileri, askerleri ve koalisyon güçlerini anmak bir onurdur. Deniz Piyadelerinin savaşları bu isimle anılmayı hak ediyor ve çıkarma gemisinin benzersiz yetenekleri, dünyanın dört bir yanındaki herkese, savaşçıların bu savaşta sergilediği yiğitlik, cesaret ve özgürlüğe bağlılığın göstergesi olarak hizmet edecek.” diye konuştu.

Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David H. Berger ise törende, "Olağanüstü şartlar altında, Deniz Piyadeleri, kentsel bir alanda savunmanın tüm avantajlarından yararlanan kararlı bir düşmana karşı galip geldi. Felluce Muharebesi, tüm Deniz Piyadelerinin zihnine kazınmıştır ve öyle kalacaktır.” dedi.

ABD’nin Irak’ı 2003’te işgal etmesinden sonra en kanlı çatışmalar Felluce’de yaşanmıştı.

Birinci Felluce saldırısı, Nisan 2004'te dört ABD'li paralı askeri öldüren direnişçileri yakalamak veya öldürmek üzere düzenlenmişti.

ABD, saldırı büyük ölçüde başarısız olup, askerleri kayıplar verdikten sonra 7 Kasım’da kanlı katliamlara sahne olan Felluce kuşatmasını başlatmıştı.

Phantom Fury Operasyonu adı verilen kuşatmada binlerce Iraklı sivil hayatını kaybetmiş, 100’den fazla koalisyon askeri ölmüş, 600’den fazla asker yaralanmıştı.

ABD envanterindeki Amerika sınıfı amfibi gemileri Deniz Piyadelerin tarafından çıkarma operasyonlarında kullanılıyor.



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