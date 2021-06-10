Euro
10.25
Dolar
8.42
BIST 100
1,456.68
Altın
1,893.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları Türkiye maçı öncesinde son antrenmanını Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
logo
Dünya

ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen'deki Husilere milyonlarca dolar finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

Dildar Baykan   | 10.06.2021
ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Yemen'deki Husilere fon sağlayan kaçakçılık ağının üyelerine yaptırım getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan 7 kişi arasında bulunan Said Ahmed Muhammed el-Cemal'in İran'da olduğu ve başta petrol olmak üzere birçok alandan elde ettiği on milyonlarca dolar geliri Yemen'deki Husilere aktardığı kaydedildi.

Bu ağ üzerinden sağlanan fonların Husilerin Yemen'deki sivillere ve kritik altyapılara saldırılarında kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu fonların devam etmesi durumunda bölgedeki çatışma ve insani krizin sonunun gelmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, bir ateşkesi kabul etmeleri ve Yemen'deki çatışmanın çözülmesine yönelik görüşmelerin içinde yer alması için Husilere baskı uygulamayı sürdürecektir. Bugün, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Husilere destek veren paravan şirketler ve aracılık yapanlardan oluşan bir ağa yaptırımlar getirdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya’da BioNTech-Pfizer aşısı belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara tavsiye edildi
Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor

Benzer haberler

ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi

ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi

ABD-Meksika sınırında geçen ay 180 binden fazla yasa dışı göçmen yakalandı

ABD'de enflasyon 13 yılın ardından ilk defa yüzde 5'e çıktı

Gök bilimcilerin 'ateş çemberi' olarak adlandırdığı güneş tutulması gerçekleşti

Gök bilimcilerin 'ateş çemberi' olarak adlandırdığı güneş tutulması gerçekleşti
ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor
ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası

ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası