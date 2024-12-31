ABD, Yemen'de Husilere ait hedeflere birden fazla saldırı düzenlediğini duyurdu
Orta Doğu'da bulunan ABD güçlerinin, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere birden fazla saldırı düzenlediği belirtildi.
New York
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "CENTCOM güçleri, 30 ve 31 Aralık'ta, Yemen'de Sana ve Husilerin kontrolündeki toprakların kıyı bölgelerinde İran destekli Husi hedeflerine karşı birden fazla hassas saldırı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Saldırılarda ABD gemi ve uçaklarının, Husilere ait komuta, kontrol, üretim ve depolama tesislerini hedef aldığı, bu tesislerin ABD donanmasına yönelik saldırılarda kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri uçaklarının, Kızıldeniz üzerinde bir Husi kıyı radarı tesisi ile 7 seyir füzesini ve tek yönlü saldırı insansız hava aracını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere başkent Sana'ya 12 hava saldırısı düzenledi
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'da içinde Savunma Bakanlığının da bulunduğu bölgeye 2 hava saldırısı, Enformasyon Bakanlığının da içinde bulunduğu bölgeye ise 10 saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda ölen ve yaralananların olup olmadığı ile hasar konusunda bilgi verilmedi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinin füzelerle iki "nitelikli askeri operasyon" gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
İlk operasyonda "işgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanı'nın 2 hipersonik balistik füze ile hedef alındığını" belirten Seri, "ikincisinde ise işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralinin balistik füzeyle vurulduğunu" aktarmıştı.
Her iki saldırıda da füzelerin hedefleri başarıyla vurduğunu kaydeden Seri, saldırının, "ABD kuvvetlerinin ülkelerine büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlanırken, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle hedef alınması" ile aynı zamana denk geldiğine dikkati çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.