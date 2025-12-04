Dolar
42.45
Euro
49.60
Altın
4,201.16
ETH/USDT
3,125.00
BTC/USDT
92,014.00
BIST 100
10,918.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela için en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yinelerken, bu ülkede ikamet eden vatandaşlarına "derhal" ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

New York

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4. seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısı yeniden paylaşıldı.

ABD'nin 2019 yılında Güney Amerika ülkesinin başkenti Caracas'tan tüm diplomatik personelini çektiği ve bu ülkede bulunan ABD vatandaşlarına acil veya rutin herhangi bir konsolosluk hizmeti sağlanamayacağı hatırlatılan uyarıda, "Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarına ve daimi ikamet sahiplerine derhal ülkeyi terk etmeleri şiddetle tavsiye ediliyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uyarıda, Venezuela'da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle" karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Ayrıca, cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının Venezuela'da yaygın olduğu kaydedilen uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin, demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı "acımasız bir baskı uyguladığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, yine de bu ülkeye seyahat etme durumunda olanlara, "vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları" gibi tavsiyelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 3 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları kabul etti
Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Terkos Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Benzer haberler

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD Başkanı Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

ABD, Venezuela merkezli "Tren de Aragua" örgütüyle bağlantılı yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, Venezuela merkezli "Tren de Aragua" örgütüyle bağlantılı yeni yaptırımlar açıkladı
Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak

Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak
ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet