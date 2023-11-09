Dolar
28.53
Euro
30.52
Altın
1,948.09
ETH/USDT
1,909.70
BTC/USDT
36,635.00
BIST 100
7,765.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

ABD ve Güney Kore Dışişleri bakanları, Rusya-Kuzey Kore işbirliğini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile Rusya'nın Kuzey Kore'ye askeri teknoloji transferi konusunda Moskova'ya baskıların artırılması konusunu ele aldıklarını söyledi.

Dildar Baykan Atalay, Melike Pala  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
ABD ve Güney Kore Dışişleri bakanları, Rusya-Kuzey Kore işbirliğini görüştü

Ankara

Blinken, Güney Kore ziyareti kapsamında Park ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Güney Kore'nin hem küresel hem de bölgesel birçok konuda birlikte çalıştığını vurgulayan Blinken, "Orta Doğu'daki krizle yakından ilgilenirken, ABD, özgür, açık, güvenli ve dirençli bir Hint Pasifik vizyonumuza, çıkarlarımıza ve değerlerimize odaklanmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Blinken, Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını kaydederek, "Sahadaki acil ihtiyaçlara nasıl daha iyi yanıt verebileceğimizi ve sürdürülebilir barış ve güvenliği sağlama yollarını görüştük." diye konuştu.

Gündem Kuzey Kore-Rusya ortaklığı oldu

Blinken, görüşmelerinde Kuzey Kore'nin bölge için teşkil ettiği "tehlikeleri" de ele aldıklarını vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin Rusya ile gelişen ve tehlikeli askeri işbirliği hakkında endişelerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Güney Kore'nin, endişelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dile getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Blinken, "Bugün Sayın Park ve ben, birçok BMGK kararını ihlal ederek Kuzey Kore'ye askeri teknoloji transferi yapmaması konusunda Moskova'ya baskıları artırmak için atılabilecek adımları ele aldık." diye konuştu.

Blinken, Rusya ve Kuzey Kore arasında karşılıklı teknoloji transferi olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın da Kuzey Kore'ye nükleer programları için teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in Kuzey Kore ile "özel bir ilişkisi" olduğunu belirten Blinken, "Çin'in Kuzey Kore üzerindeki bu etkisini, Kuzey Kore'nin sorumsuz ve tehlikeli eylemlerinden geri çekilmesinde yapıcı bir rol oynamak için kullanmasını bekliyoruz." dedi.

- Blinken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho ile bir araya geldi

Yonhap'ın Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun Hye'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Blinken, Park ile yaptığı ortak basın toplantısından önce Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi.

Sekreter Kim, toplantıda Blinken'ın "ABD dış politikasının Hint-Pasifik bölgesine odaklanmaya devam ettiğini ve Washington'un Seul ile ittifakını ve stratejik ortaklığını güçlendirme niyetinde olduğunu" aktardığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Blinken'ın Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho Tae-yong ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD-Güney Kore işbirliğinin öneminin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada "Kuzey Kore'nin, Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere askeri teçhizat ve mühimmat sağlamasının şiddetle kınandığı" ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde yıkılamayan binalarla ilgili yargıda "hızlı karar" sürecine geçilecek
Kılıçlı saldırıda ölen Başak Cengiz'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti
Anıtkabir'in özel askerleri: Saygı nöbetçileri
Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
TDV, Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor

Benzer haberler

Biden'ın oğlu, "iş ilişkilerinde babasının siyasi nüfuzunu kullandığı" gerekçesiyle Kongreye ifadeye çağrıldı

Biden'ın oğlu, "iş ilişkilerinde babasının siyasi nüfuzunu kullandığı" gerekçesiyle Kongreye ifadeye çağrıldı

ABD ve Güney Kore Dışişleri bakanları, Rusya-Kuzey Kore işbirliğini görüştü

ABD ile Çin arasında derinleşen rekabet iki dev ekonominin ticari bağlarını aşındırıyor

NBA'de Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Rockets, Lakers'ı 128-94 yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Rockets, Lakers'ı 128-94 yendi
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de hava operasyonu düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de hava operasyonu düzenledi
Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün" işlediği katliamlardan ABD sorumlu

Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün" işlediği katliamlardan ABD sorumlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet