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Dünya

ABD ve AB'den, Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un AB üyeliğine destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ortak açıklama yayımlayarak Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine verdikleri desteği duyurdu.

Kasım İleri   | 09.07.2022
ABD ve AB'den, Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un AB üyeliğine destek açıklaması

Washington

Blinken ve Borrell'in ortak açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız saldırganlığın damgasını vurduğu Avrupa tarihinin bu kritik anında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB yolunda ilerlemesi, tüm Avrupa kıtasının uyumunu ve direncini güçlendirmenin anahtarıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ortak değerlerin, AB standartları ve ölçütlerinin rehberliğinde her iki ülkenin de AB üyeliğine doğru sonraki adımı atmaya hazır olduğu kaydedilerek Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki azınlık hakları ve resmi dil konusundaki anlaşmazlık yolunda atılan adımların da memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

ABD ve AB'nin Batı Balkanlarda daha yakın iş birliği konusunda kararlı olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşılıklı saygı, güven ve anlayışa dayalı olarak hem Kuzey Makedonya'nın hem de Bulgaristan'ın çıkarlarını ve endişelerini dikkate alan bir uzlaşma önerisini memnuniyetle karşılıyoruz. Kuzey Makedonya Parlamentosunun egemen kararı, ilerlemek için önemli olacak. Avrupa entegrasyonunun üzerine inşa edildiği bu yapıcı uzlaşma ruhu, bu tarihi süreçte yer alan herkese ilham vermeye devam etmelidir."

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