Dolar
14.90
Euro
16.88
Altın
1,793.41
ETH/USDT
3,845.60
BTC/USDT
46,278.00
BIST 100
2,056.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

Kasım İleri   | 20.12.2021
ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayımlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun "Kategori 4-Seyahat Etmeyin" olarak güncellediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya'nın artan tehdidi, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.

Dışişleri Bakanlığının ülkeye yönelik değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor."

Açıklamada, Ukrayna'ya gitmek durumunda olan ABD vatandaşlarına ise Rus askeri harekatının muhtemel olabileceği bölgelerde ve Rusya'nın kontrolü altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi bölgelerde konsolosluk hizmetlerinin de ciddi şekilde etkilendiği uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip
Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor
AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti

Benzer haberler

ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

ABD'nin hipersonik füze denemesi üçüncü kez başarısız oldu

New York Times, Pentagon'un Irak ve Suriye'deki sivil katliamlarını teşhir etti

Rusya ve ABD, güvenlik garantileri konusunu görüştü

Rusya ve ABD, güvenlik garantileri konusunu görüştü
BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
ABD'de mühendislik okuyan Türk öğrenci iki ayrı alanda birincilikle mezun oldu

ABD'de mühendislik okuyan Türk öğrenci iki ayrı alanda birincilikle mezun oldu