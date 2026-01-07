ABD, uluslararası sularda iki petrol tankerine el koyduğunu duyurdu
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.
New York/Londra
Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.
Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.
◾️ ABD Avrupa Komutanlığı, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı petrol tankerine el koydu
◾️ ABD’ye göre, gemi “yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana yaptırımlara tabi tutuluyordu
Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.
Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella 1" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" iddia etti.
Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tankerlere müdahaleyle ilgili detaylar paylaşıldı
ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) Amerikan X şirketinin adresinden yapılan açıklamada, Motor Tanker Sophia isimli geminin ele geçirilmesi esnasında hiçbir çatışma yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Ele geçirilen gemi, M/T Sophia, uluslararası sularda faaliyet gösteriyordu ve Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetlerde bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu tanker gemisinin ele geçirilmesi esnasında "hiçbir olayın yaşanmadığı" bilgisine yer verilen açıklamada, geminin hangi ülkeye ait olduğunun bilinmediği vurgulandı.
Açıklamanın devamında, geminin, Sahil Güvenlik ekibi tarafından "nihai işlem için" ABD'ye götürüldüğü aktarıldı.
"Güney Mızrağı" adı verilen operasyonla, ABD Savunma Bakanlığı'nın "Batı Yarımküre'de yasa dışı faaliyetleri yok etme misyonunda kararlı olduğu ve Amerika kıtasında güvenliğin yeniden tesis edileceği" vurgulandı.
İngiltere, ABD'nin Kuzey Atlantik'te Rus gemisine el koymasına yardım ettiğini açıkladı
İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İngiltere, Bella 1 gemisinin durdurulmasına ABD'nin talebi doğrultusunda destek vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada İngiltere-İzlanda-Grönland arasındaki bölgede "Bella 1"i takip eden ABD askeri unsurlarına üslenme de dahil olmak üzere operasyonel destek verildiği belirtilerek "Askeri ikmal tankeri Tideforce, ABD güçlerinin Bella 1'i durdurmasına destek vermiş, Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurları ise havadan keşif ve gözetleme desteği sunmuştur." ifadesine yer verildi.
ABD'ye verilen desteğin uluslararası hukuka uygun olduğu kaydedilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı John Healey, "Bugün İngiliz ordusu, Rusya'ya giden Bella 1 gemisini başarılı şekilde durduran ABD ordusuna verdiği destekle yeteneğini ve profesyonelliğini gösterdi." ifadesini kullandı.
Healey, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında bu adımın atıldığının altını çizerek "Bu gemi, kötü geçmişiyle Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar terörü, çatışmayı ve acıyı körükleyen Rusya ve İran'ın yaptırımdan kaçınma eylemlerinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'nin ekonomisi, güvenliği ve çıkarları için Rusya'ya karşı mücadelenin süreceğini ifade eden Healey, Bella 1'i durdurma operasyonunun ABD-İngiltere savunma işbirliğine de örnek teşkil ettiğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.