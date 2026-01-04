Dolar
Dünya

ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Venezuela'ya askeri müdahale sonrası Karayipler'deki hava sahasına dün getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

04.01.2026
ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı

Ankara

Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan kısıtlamanın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini duyurdu.

Bakan Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini ifade etti.

Duyurunun ardından American Airlines, Delta, United, Frontier Airlines, JetBlue gibi firmalar Karayipler'e uçuşlarını başlatmaya hazırlanıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün, "devam eden askeri faaliyetleri" gerekçe göstererek Venezuela ve Karayipler hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasaklamıştı.

Ardından, birçok uçuş iptal edilmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.


