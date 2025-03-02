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Dünya

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Trump ve Zelensky'nin çıkarlarında "büyük fark" olduğunu söyledi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çıkarları arasında büyük fark olduğunu belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Trump ve Zelensky'nin çıkarlarında "büyük fark" olduğunu söyledi

Ankara

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Şubat'ta Trump ve Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmeyi değerlendiren Gabbard, iki liderin çıkarları arasında "büyük fark" olduğunu ifade etti.

Gabbard, "Trump üç uzun ve kanlı yılın ardından savaşın (Rusya-Ukrayna Savaşı) acilen sona erdirilmesi gerektiğinin farkında. Başkan Zelenskiy'nin aklında farklı amaçlar var." dedi.

Oval Ofis'te yapılan görüşmenin ardından Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılması hakkında konuşan Gabbard, "Bu durum ilişkilerde büyük bir çatlak yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin ülkesinin geleceği konusunda "gerçek ve iyi niyetli" müzakerelere açık olmadığını belirten Gabbard, Ukrayna Devlet Başkanının Üçüncü Dünya Savaşı'na ve hatta nükleer bir savaşa yol açsa bile Ukrayna'nın "mutlak zaferi" olan bir anlaşma istediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.

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