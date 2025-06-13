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Dünya

Trump: İran nükleer meselesinin diplomatik yolla çözülmesi konusundaki kararlılığımız sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali tartışmaları devam ederken, "İran'la nükleer sorunu diplomatik yollarla çözme" yaklaşımına bağlı olduklarını belirtti.

Hakan Çopur  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Trump: İran nükleer meselesinin diplomatik yolla çözülmesi konusundaki kararlılığımız sürüyor

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Sociak hesabından yaptığı paylaşımda İran'a saldırı yerine diplomatik çözüm istediğini yineledi.

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Trump, açıklamasında, "İran nükleer meselesinin diplomatik yolla çözülmesi konusundaki kararlılığımız sürüyor. Tüm yönetimim İran'la müzakere konusunda talimat aldı. İran büyük bir ülke olabilir, ancak bunun için önce nükleer silah elde etme umudundan tamamen vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün düzenlediği bir imza töreninde İran-İsrail gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İran'la halen nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüklerini ve anlaşma yapmak istediklerini yineleyen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz, bu kadar basit." demişti.

ABD Başkanı, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum." yorumunu yapmıştı.

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