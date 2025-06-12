ABD'nin Boston kentindeki havalimanına inen Jet Blue uçağı pistin dışına çıktı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Amerikan firması Jet Blue Havayolları'na ait uçak iniş esnasında kayarak pistten çıktı.
New York
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago'dan kalkarak Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiği bilgisini paylaştı.
Aynı pistteki başka bir uçağın içindeki yolcular tarafından çekilen bir fotoğrafta, birçok itfaiye ve ambulans aracının olay yerine intikal ettiği görüldü.
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Havalimanı görevlileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayda yaralanan olmadığı, kabinde bulunan herkesin uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığı bildirildi.
FAA yetkilileri, Boston'dan kalkan uçakların, söz konusu olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.