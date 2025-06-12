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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: Askeri operasyonun başından bu yana havada 80 binden fazla hedef imha edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da "Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi." dedi.

Dmitri Chirciu  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Putin: Askeri operasyonun başından bu yana havada 80 binden fazla hedef imha edildi

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da 2027-2036 yıllarında devlet silahlanma programı projesine ilişkin Rus yetkilileriyle toplantı yaptı.

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Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rus hava savunma araçları, uzay ve robot sistemleri ile insansı hava araçlarının (İHA) iyileştirilmesinin önemini vurgulayarak, "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi. Bunlardan 7 bin 500'ü operasyonel taktik ve seyir füzeleri ile roketler. Bunların neredeyse yüzde 100'ü Batı üretimidir." diye konuştu.

Çeşitli türdeki İHA'lara karşı mücadelenin yeni yaklaşım ve çözüm gerektirdiğini dile getiren Putin, bu alanın güncel olduğunu söyledi.

Putin, "Bu bağlamda, yeni devlet silahlanma programının, her türlü koşulda çalışabilen ve türü ne olursa olsun hava saldırı araçlarını etkili şekilde imha edebilen hava savunma sistemini sağlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İHA birliklerinin kurulması sürecini başlattıklarına işaret eden Putin, bunların hızlı gelişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Putin, devlet silahlanma programı kapsamında dijital teknolojiler ile yapay zekanın silah sistemi ve askeri teçhizata entegre edilmesinin önemini vurguladı.

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