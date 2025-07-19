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Dünya

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, dönemin yetkililerini 2016 seçimlerinde algı yaratmakla suçladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eski Başkan Barack Obama döneminden bazı yetkilileri "Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği" algısı yaratmakla suçlayarak yargılanmaları için çağrıda bulundu.

Zeynep Katre Oran  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, dönemin yetkililerini 2016 seçimlerinde algı yaratmakla suçladı

Ankara

ABD basınında yer alan haberlere göre Gabbard, 2016 seçimlerini konu alan gizliliği kaldırılmış yeni raporu kamuoyuyla paylaştı.

Gabbard, eski Başkan Obama döneminde görev yapmış bazı üst düzey isimleri, "Moskova'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği" algısı oluşturmakla suçladı.

Bu yetkililerin "önemli istihbarat bilgilerini kamuoyundan sakladıklarını ve manipüle ettiklerini" öne süren Gabbard, bu isimlerin devletin en üst kademelerinde görev yaparken "ihanete varan komploya" karıştıklarını savundu.

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Delillerin Adalet Bakanlığına iletildiğini bildiren Gabbard, bu isimler hakkında cezai soruşturma başlatılması için girişimde bulunulduğunu kaydetti.

Gabbard, "Yayımladığımız belgeler gösteriyor ki 2016'da hükümetimizin en üst düzey yetkilileri tarafından ihanet komplosu işlendi." ifadesini kullandı.

Yayımlanan raporda dönemin Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey gibi isimlere yer verildi.

CIA tarafından temmuzun başında yapılan açıklamada da Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin aynı yıl hazırlanan istihbarat raporunun usulünün incelendiği belirtilmişti.

İnceleme sonucunda raporun aceleye getirildiği ve yöneticilerin aşırı müdahil olduğu sonucuna ulaşılırken bunların prosedür açısından anormal olduğu tespit edilmişti.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

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