Dolar
42.52
Euro
49.65
Altın
4,225.59
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
logo
Dünya

ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD yönetimi, göçmen nüfusla ilgili güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, daha önce 5 yıl olan sığınmacılar için çalışma izni süresini 18 ay olarak değiştirdi.

Irmak Akcan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

Ankara

The Hill'in haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sığınmacıların çalışma izinlerine ilişkin politikasını güncelledi.

Bu güncellemeye göre, çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldan 18 aya indirilirken, bu değişiklik mülteciler, sığınma hakkı tanınan kişiler, sınır dışı edilme veya ülkeden çıkarılma kararı askıya alınan kişiler ve statü değişikliği başvurusu bekleyen kişileri etkileyecek.

USCIS Direktörü Joseph Edlow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki yönetim tarafından ülkeye kabul edilen bir yabancı tarafından başkentimizde Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının ardından, USCIS'in yabancıları sık sık incelemeye tabi tutması gerektiği daha da açık hale geldi." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Benzer haberler

ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı

ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti
Trump'ın ev sahipliğinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı

Trump'ın ev sahipliğinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet