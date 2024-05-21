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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki yakalama kararı başvurusu Gazze'de ateşkesi zorlaştırır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin "yakalama kararı" başvurusunun Gazze'de ateşkes anlaşmasını zorlaştıracağını savundu.

İslam Doğru  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
ABD: UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki yakalama kararı başvurusu Gazze'de ateşkesi zorlaştırır Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

New York

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi oturumunda ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verdi.

UCM'nin Gazze saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer için "yakalama kararı" başvurusunu "son derece yanlış yönlendirilmiş karar" olduğunu savunan Blinken, bunun Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerde anlaşmaya varma olasılığını zorlaştıracağını öne sürdü.

Blinken, "UCM savcısının dün verdiği son derece yanlış yönlendirilmiş karar, Hamas ile İsrail liderliği arasında ima edilen utanç verici denklik, bence bu sadece (Gazze'de ateşkes) anlaşmasına varma şansını daha da karmaşık hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin ABD Kongresi ile UCM'nin "yakalama kararı"na karşı ortak hareket edebileceğini kaydeden Blinken, "UCM'nin hamlesine uygun bir yanıt verilmesi konusunda Kongre ile ve bu komiteyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

İsrail, Filistin devleti talebine karşı Suudi Arabistan'la normalleşme anlaşmasına karşı çıkabilir

Dışişleri Bakanı Blinken, Kongre üyelerinin soruları üzerine, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşması çalışmaları hakkında da bilgi vererek, İsrail'in, bir Filistin devletini kabul etmek anlamına gelmesi halinde bu anlaşmayı kabul etmeye istekli olmayabileceğini ilk kez dile getirdi.

Blinken, Senato üyeleri önünde, "Suudiler Gazze'de ateşkes ve Filistin devletine giden bir yol talep ediyor ve İsrail'in bu yolda ilerlemeye istekli olması da mümkün olmayabilir." şeklinde konuştu.

Kongre'de 2 saatten fazla süren oturum sırasında Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Blinken arasında, Biden yönetiminin İran politikası üzerine yaşanan hararetli tartışma da kayıtlara geçti.

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