Dolar
32.20
Euro
35.07
Altın
2,420.23
ETH/USDT
3,090.00
BTC/USDT
66,887.00
BIST 100
10,700.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Melike Pala  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

Ankara

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcı Kerim Han, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Bakan Uraloğlu: (İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası) İlk duyulduğu andan itibaren süreci takip ettik

Benzer haberler

UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

İsrail Savaş Kabinesinde Başbakan Netanyahu, Gantz ve Eisenkot ile tartıştı

Filistin'de soykırıma teşebbüsle suçlanan Binyamin Netanyahu kimdir?

GÖRÜŞ - Almanya’da Siyonizm ve İslamofobi

GÖRÜŞ - Almanya’da Siyonizm ve İslamofobi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz"
BM raportörlerinden, UCM'yi tehdit eden ABD ve İsrail'e tepki

BM raportörlerinden, UCM'yi tehdit eden ABD ve İsrail'e tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet