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Dünya

ABD uçak gemisi görev grubu, tatbikat için Akdeniz'de NATO komutasına giriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'deki tatbikat için NATO komutasına gireceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.01.2022
ABD uçak gemisi görev grubu, tatbikat için Akdeniz'de NATO komutasına giriyor

Brüksel

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Amerikan uçak gemisi görev grubunun "Neptün Taarruzu" adlı tatbikat kapsamında NATO komutasında olacağını belirtti.

Bunun transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa her zaman yapacaktır." ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de tatbikatın pazartesi başlayacağını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini duyurdu.

USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun, uzun süre önce planlanan tatbikatın göbeğinde yer alacağını açıklayan Kirby, tatbikatta NATO müttefiklerinin deniz taktik manevraları, denizaltılara karşı eğitim, uzun menzille taarruz eğitimi gibi koordineli faaliyetler yürütüleceğini kaydetti.

NATO gemileri Baltık Denizinde

NATO'dan bugün yapılan bir başka açıklamada da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'in (SNMG-1) 14 Ocak'tan beri Baltık Denizi'nde bulunduğu bildirildi.

Görev grubunun Hollanda ve Danimarka'ya ait savaş gemilerinden oluştuğu, planlanmış konuşlandırma kapsamında müttefikler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ABD gemilerine "Avrupa'ya güvence" talimatı

ABD'nin bir grup savaş gemisine, Rusya ile gerilimin artmasının ardından Avrupa ülkelerine "güvence vermek için" Akdeniz’de kalması talimatı verildiği bildirilmişti.

ABD basınındaki haberlerde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emrettiği belirtilmişti.

Pentagon'dan bir yetkili, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararını "Bu, Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli." diyerek değerlendirmişti.


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