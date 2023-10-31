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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Temsilciler Meclisine İsrail için 14,3 milyar dolarlık yasa tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisine Cumhuriyetçiler tarafından, İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı sunuldu.

Dildar Baykan Atalay  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
ABD Temsilciler Meclisine İsrail için 14,3 milyar dolarlık yasa tasarısı sunuldu

Ankara

Cumhuriyetçiler, İsrail'e "Hamas'a karşı savaşında" ihtiyacı olduğu fonun sağlanması amacıyla 14,3 milyar dolar yardım gönderilmesine yönelik yasa tasarını kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu yardım kapmasında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Ayrıca yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif ediliyor.

Tasarının, bugün Temsilciler Meclisinin alt komitesinde görüşülmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, söz konusu tasarıya karşı çıktı

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada söz konusu tasarıyı eleştirdi.

Tasarının maddelerinin, Beyaz Saray'ın bütçe teklifinin "altını oyduğunu" savunan Jean-Pierre, "Ulusal çıkarlarımızı politize etmek, umutsuz bir girişimdir." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin de yaptığı açıklamada, tasarı için IRS fonunun kesilmesini "zehirli hap" olarak nitelendirdi.

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