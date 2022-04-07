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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın savaş suçlarının belgelenmesine dair tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarının belgelenmesine dair yasa tasarısını onayladı.

Nuri Aydın   | 07.04.2022
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın savaş suçlarının belgelenmesine dair tasarıyı onayladı

Ankara

Thehill'in haberine göre, tasarı, 7 "ret" oyuna karşı lehteki 418 oyla kabul edildi.

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Meclise Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarına dair bilgi ve belge toplanmasıyla, bunların analizine dair bir rapor sunması bekleniyor.

Yasa teklifini 29 Mart'ta Cumhuriyetçi Senatör Michael McCaul ile Meclise taşıyan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, Rusya'nın savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin "Her gün, Rus birliklerinin Ukrayna vatandaşlarına uyguladığı vahşetlere dair artan sayıda korkunç kanıt görüyoruz." dedi.

Meeks, ABD'nin Rusya'nın "savaş suçlarını" ve diğer zulümlerini kovuşturmak ve kanıt toplamak için elinden gelen her şeyi yapmasının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, yasanın daha fazla sistematik insan hakları ihlallerini caydırmasını umut ettiklerini kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, yüzlerce kişinin gömüldüğü toplu mezarlar ve sokaklarda infaz edilmiş siviller tespit edildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında, Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü suçların işlendiğini belirterek, Rusya'nın Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği görüşüne katıldığını ve Amerikalı uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki "olası savaş suçlarını" belgelemek üzere çalışma yürüttüğünü söylemişti.

Biden da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirmişti.

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