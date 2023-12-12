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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisinde, Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

Melike Pala  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul etti

Ankara

Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edildi.

Buna göre tasarının yasalaşmasından 90 gün sonra uranyum ithalatı, muafiyetlere tabi olmak kaydıyla yasaklanacak.

Tasarının, ABD enerji bakanının, nükleer reaktörün veya ABD nükleer enerji şirketinin işletilmesi için alternatif bir kaynak bulunmadığını tespit etmesi ya da sevkiyatların ulusal çıkarlara uygun olması halinde Rusya'dan düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ithalatına izin veren muafiyetler içerdiği belirtildi.

Tasarının yasalaşması için Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

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