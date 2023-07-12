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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

ABD, Suriye'deki üslerine yaklaşık 100 araçlık askeri ve lojistik destek gönderdi

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üslere yaklaşık 100 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

Eşref Musa  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
ABD, Suriye'deki üslerine yaklaşık 100 araçlık askeri ve lojistik destek gönderdi Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Tel Abyad

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün ABD güçlerine ait iki konvoy Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 100 araçtan oluşan iki konvoy, Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Şeddadi, Rumeylan ve Tel Beyder yerleşimindeki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

Havadan helikopterlerin koruduğu konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yüklü araç yer aldı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak ile 19, 20 Haziran tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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