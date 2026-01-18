Dolar
Dünya

ABD, Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürdüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
ABD, Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürdüğünü duyurdu

Ankara

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, 13 Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumlu olduğu belirtilen ve DEAŞ'lı bir teröristle doğrudan bağlantısı bulunan El Kaide ile ilişkili Bilal Hasan el-Casim öldürüldü.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "3 ABD'linin ölümüne yol açan bir teröristin ölümü, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

ABD ordusu, 13 Aralık 2025'te Suriye'de DEAŞ'lı teröristin düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, 3 askerin yaralandığı, teröristin çıkan çatışmada öldürüldüğü ifade edilmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, misilleme yapacaklarını belirtmişti.

