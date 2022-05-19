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Dünya

ABD, siyasi ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'a yardım edecek

ABD'nin siyasi ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'ın ekonomik istikrarın sağlanmasına yardım edeceği bildirildi.

Nuri Aydın   | 19.05.2022
ABD, siyasi ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'a yardım edecek

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in iki ülke ilişkilerini görüşmek üzere New York'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede iki bakanın da ticaret, yatırım, enerji, sağlık ve eğitim dahil ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği vurgulandı.

Zardari'nin Pakistan'ın mevcut siyasi ve ekonomik gidişatına dair Blinken'i bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, ABD'li Bakanın da Pakistan'ın ekonomik istikrarın sağlanmasına yardım edeceklerini ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Zardari'nin Pakistan'ın ABD'li ve Pakistanlı yatırımcılar için fırsatlar oluşturmak amacıyla Washington yönetimiyle çalışacağını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada Zardari'nin Cammu Keşmir'deki azınlıklara karşı Hindistan yönetiminin insan hakları ihlallerine dair endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

Tarafların ayrıca, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması adına aynı görüşleri paylaştığı aktarıldı.

Siyasi olarak zor bir dönemeçten geçen Pakistan'da ekonomi de kötü gidişten payını alırken Pakistan rupisi yabancı para birimlerine karşı en zayıf dönemlerini yaşıyor. Piyasalarda, dolar yaklaşık 200,5 rupiden işlem görüyor.

Bu kapsamda, hükümet, döviz rezervlerindeki erimeyi durdurmak için yurt dışından lüks ürünlerin ithalatını yasakladı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.




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