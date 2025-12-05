Dolar
Dünya

ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısının 30'un üstüne çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Amerikan Fox News kanalının "The Ingraham Angle" programında, ABD'nin seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere yönelik listeyi genişletme hazırlığında olduğuna işaret eden Noem, "Sayı konusunda kesin bir şey söylemeyeceğim ancak 30'un üstünde ve Başkan, ülkeleri değerlendirmeye devam ediyor." dedi.

Noem ayrıca "Eğer istikrarlı bir hükümetleri yoksa, kendilerini idame ettirebilen ve bize bu kişilerin kim olduğunu söyleyip onları incelemeye yardımcı olabilecek bir yönetime sahip değillerse, neden o ülkeden insanların ABD'ye gelmesine izin verelim?" diye konuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı, hangi ülkelerin listeye ekleneceğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'de 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız üyesinin vurulması ve şüphelinin yakalanması üzerine, Trump yönetimi seyahat yasağına ilişkin çalışmaları hızlandırıyor.

ABD'ye seyahat yasağı bulunan ülkeler

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Başkan Trump, ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirmişti.

ABD yönetimi, 26 Kasım'da 2 Ulusal Muhafızın vurulması olayının ardından, 3 Aralık'ta "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız üyesinin vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ile Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın, Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

