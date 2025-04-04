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Dünya

ABD Savunma Bakanı'nın Yemen saldırısıyla ilgili bilgileri Signal'de paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılara dair hassas askeri bilgiler paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
ABD Savunma Bakanı'nın Yemen saldırısıyla ilgili bilgileri Signal'de paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre Stebbins, soruşturmada Yemen'deki Husilere yönelik saldırılara ilişkin ayrıntıların Signal üzerinden tartışılmasının ABD Savunma Bakanlığının politikalarına uyup uymadığını inceleyecek.

Stebbins, Hegseth'e yazdığı mektupta gizli bilgilerle ilgili herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğini de denetleyeceğini belirtti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin talebi üzerine soruşturmayı başlatan Stebbins, Hegseth'in bu inceleme için gerekli materyalleri teslim etmesinin gerekeceğini bildirdi.

Komitenin kıdemli üyesi Jack Reed, X sosyal medya platformu üzerinden konuya ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi için çalıştığını kaydederek, "Bakan Hegseth, grup sohbetinde ulusal güvenliği tehlikeye attıktan sonra Trump (Beyaz Saray), 'Dava kapandı.' demeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

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