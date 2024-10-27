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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemesi gerektiğini söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
ABD Savunma Bakanı Austin: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli

Ankara

Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere düzenlediği saldırının ardından Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ele aldığını bildirdi.

ABD'nin, İsrail'in güvenliği ve kendini savunma hakkına verdiği desteğin tekrar altını çizen Austin, bölgedeki ABD personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Orta Doğu'da gerilimin azaltılması için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Austin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan'da sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine imkan tanıyacak bir anlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Austin, "İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına karşılık 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırdığını ve operasyonun "başarıyla" tamamlandığını açıklamıştı.

İran, başkent Tahran ve ülkenin batısındaki bazı eyaletlerde bulunan askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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