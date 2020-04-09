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Dünya

ABD, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'birlik kurma' hayalini suya düşürdü

ABD, baskı ve tehdit yoluyla hem YPG/PKK'lı teröristlerin hem sivil halkın Rus projesine destek vermesini engelledi.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 09.04.2020
ABD, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'birlik kurma' hayalini suya düşürdü

Ankara

Rusya'nın, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurma çalışmaları ABD'nin engeline takıldı.

ABD ve Rusya’nın Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda güç çekişmesi sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temır beldesinde yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurma çabaları ABD tarafından engellendi.

Rusya'nın Aralık 2019'da söz konusu bölgelerde çalışma başlatması üzerine harekete geçen ABD güçleri, ilk olarak YPG/PKK'ya baskı yaparak Rusya'nın projesinden çekilmesini sağladı.

ABD askerleri söz konusu süreçte bölge halkıyla defalarca bir araya gelerek, gençlerin Rus saflarına katılmamalarını istedi.

Kaynaklar, ABD'nin bölge halkına, "Rusya'nın, birliğe katılanları Libya'da paralı asker olarak kullanacağı" uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Askeri birliğe katılma başvurusu sayısının 100'ü geçmemesi üzerine Rusya'nın plandan vazgeçtiği öğrenildi.

Rusya-YPG/PKK anlaşmasına göre, birliğe katılanlar terör örgütü tarafından eğitilecekti.

Rusya'nın YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki varlığı

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yaklaşık 700 unsuru bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Fırat'ın doğusunda hızla varlığını artıran Rus askerleri, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına defalarca ulaşmayı denemiş ancak ABD askerleri buna engel olmuştu.







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