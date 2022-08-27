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Dünya

ABD, Rusya'nın askeri hareketliliğini artırdığı Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor

ABD, son günlerde Rusya'nın bölgede askeri eylemlerini artırmasının ardından Arktik bölgesi için tarihinde ilk kez elçi atayacağını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 27.08.2022
ABD, Rusya'nın askeri hareketliliğini artırdığı Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor Fotoğraf: Özge Elif Kızı/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığına işaret etti.

Patel, ABD tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını belirterek "Atanacak büyükelçi 7 diğer Arktik ülkesi olan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Rusya'nın yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacak. " ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, bu bölgedeki barış ve istikrarın ABD için çok önemli ve öncelikli olduğunu kaydetti.

Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.

Söz konusu gelişmenin, Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde askeri varlığını artırdığı ve Çin'in Arktik araştırma istasyonları kurduğu bir dönemde gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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