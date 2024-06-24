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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Netanyahu'nun İsrail'e silah sevkiyatının azaldığı yönündeki açıklamalarını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ABD’nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtti.

Islam Doğru  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
ABD, Netanyahu'nun İsrail'e silah sevkiyatının azaldığı yönündeki açıklamalarını reddetti

New York

Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Netanyahu’nun dün “ABD silahlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki en son açıklamasıyla ilgili soruya Miller, "Geçen hafta tartıştığımız yorumları anlamadığım gibi, bu yorumun da ne anlama geldiğini hiç anlamıyorum.” şeklinde cevap verdi.

Miller, şu ana kadar İsrail’e sadece bir adet yüksek kapasiteli mühimmat sevkiyatının durdurulduğuna, söz konusu sevkiyat ile ilgili incelemenin devam ettiğine işaret etti.

ABD’nin yıllardır İsrail'in güvenliğine kendisini adadığına ve İsrail’e başka silahlar da sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Miller, “Bunda bir değişiklik olmadı, dolayısıyla bu (Netanyahu’nun) yorumlarının neyle ilgili olduğundan emin değilim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, dün de hükümet toplantısında, ABD’nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu savunmuştu.

"Gazze’de savaş bittikten sonra ‘çimleri biçmeye’ devam edeceğiz"

Miller’e, Netanyahu’nun dün gece bir İsrail TV kanalına yaptığı, “Gazze’de savaş bittikten sonra ‘çimleri biçmeye’ devam edeceğiz" açıklaması da soruldu.

Bunun İsrail’in “muhtemelen Gazze'de askeri müdahalelere devam edeceği” anlamına geldiğini düşündüğünü kaydeden Miller, “Bizim için bu sadece devam eden çatışmanın, devam eden istikrarsızlığın ve devam eden güvensizliğin reçetesidir.” diye konuştu.

Miller, “Gazze'de devam edecek askeri harekatın İsrail'i daha da zayıflatacağını düşünüyoruz. Kuzeyde çözüme ulaşmayı zorlaştırıyor, Batı Şeria'da istikrarsızlığı artırıyor, İsrail'in komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle İsrail'in güvenliğini zayıflatan değil, aslında ona yardımcı olan alternatif bir yol olduğuna inandıklarımızı öne sürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün İsrailli Kanal 14 Televizyonuna verdiği mülakatta, Gazze’de saldırılar sona erdikten sonra da “çimleri biçmeye” devam edecekleri ifadesini kullanmıştı.

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