Dolar
43.37
Euro
50.97
Altın
4,922.49
ETH/USDT
2,930.80
BTC/USDT
89,363.00
BIST 100
12,972.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bini geçti

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 2’ye yükseldiğini duyurdu.

Tolga Akbaba  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bini geçti

İstanbul

HRANA’nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 752 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 207 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 2 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 902’ye çıktığını duyurmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de su israfı azalacak, geri dönüşüm artacak
Türkiye genelinde aralık yağışları ortalamaya göre yüzde 21 azaldı
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 33 yıl geçti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1100 şüpheli gözaltına alındı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bini geçti

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bini geçti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, son olaylarda yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının" önemini vurguladı

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 902'ye çıktı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 902'ye çıktı
ODAK: İran'da ekonomiden taşan tepki

ODAK: İran'da ekonomiden taşan tepki
İran, ülkedeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

İran, ülkedeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet