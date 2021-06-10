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Dünya

ABD-Meksika sınırında geçen ay 180 binden fazla yasa dışı göçmen yakalandı

ABD-Meksika sınırında geçen ay yakalanan yasa dışı göçmen sayısının son 20 yılın en yüksek rakamına ulaştığı belirtildi.

Islam Doğru   | 10.06.2021
ABD-Meksika sınırında geçen ay 180 binden fazla yasa dışı göçmen yakalandı

New York

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden (CBP) açıklanan verilere göre, mayıs ayında çoğu bekar yetişkin 180 bin 34 yasa dışı göçmen ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Bu, nisan 2000'den bu yana aylık görülen en yüksek rakam olurken yakalanan yasa dışı göçmenler Ekvator, Venezuela, Küba ve Haiti de dahil Orta Amerika ülkelerinden oldu.

Yetkililer, söz konusu yasa dışı göçmenden 112 bin 302’sinin, ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde sınırda yakalanarak ülkeden sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı.

Yasa dışı göçmen çocuk sayısı azaldı

CBP yetkilileri, refakatsız yasa dışı göçmen çocuk sayısında ise mayıs ayında ciddi oranda azalma olduğuna işaret etti.

CBP verilerine göre, nisanda 13 bin 940 refakatsız göçmen çocuk yakalanırken bu sayı geçen yıl 10 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Yasa dışı göçmen merkezlerinde tutulan çocukların günlük sayısı da nisan ayındaki 2 bin 895'ten 640'a geriledi. ABD Sağlık bakanlığı tesislerinde ise hala 16 bin 200 çocuk bulunuyor.

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, dün kongrede yaptığı konuşmada, tesislerde tutulan bazı yasa dışı göçmen çocukların ABD’de herhangi bir akrabası veya tanıdığı bulunmadığını kaydetmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önceliklerinin göç sorununun kökeniyle ilgilenmek olduğunu belirterek bu hafta Guatemala ve Meksika'ya gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretleri esnasında Orta Amerikalı göçmenlere "Şu anda ABD'ye gelmeyin, yoksa geri çevrileceksiniz." uyarısı yapmıştı.

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