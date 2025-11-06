ABD, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.
New York
Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ı, "yasa dışı fonları aklamak için döviz bürolarını ve nakit ekonomisini sömürmekten" sorumlu tutarak, örgütün terör finansmanını meşru ticaretle harmanlayarak Lübnan'ın finansal sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.
ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların Lübnan direniş grubunun "silahsızlandırılmasını desteklemek" amacıyla uygulandığı belirtildi.
Ofisin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün, ocak ayından bu yana, çoğunlukla döviz büroları aracılığıyla Hizbullah'a 1 milyar dolardan fazla para aktardığı iddia edildi.
Açıklamanın devamında, söz konusu yaptırım kararıyla, İran'dan fon akışını denetleyen Hizbullah'ın finansal operatörlerinin hedef alındığı belirtildi.
Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuyla ilgili açıklamasında, "Lübnan'ın özgür, müreffeh ve güvenli olma fırsatı var. Bu ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılır ve İran'ın finansmanı ve kontrolünden koparılırsa gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.