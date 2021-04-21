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Dünya

ABD, Kovid-19 nedeniyle dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine yönelik seyahat uyarılarını "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviye olarak güncelledi.

Hakan Çopur   | 21.04.2021
ABD, Kovid-19 nedeniyle dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirme sayfasında güncellenen seyahat uyarıları, ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahat planlarında yardımcı olması amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

Bugün aralarında Türkiye'nin de olduğu 100'den fazla ülkenin 4. seviyeye yükseltilmesiyle ABD, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için kendi vatandaşlarına seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu güncellemenin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı salgınla ilgili son değerlendirme ve tavsiyelere göre yapıldığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiğini belirterek, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye: Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir." bilgisi paylaşılmıştı.

Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD, Şengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

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