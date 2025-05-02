Pendik'te yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi
Pendik'te, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen 8 katlı binadaki bir iş yerinde hasar meydana geldi.
İstanbul
Kurtköy'de bulunan 8 katlı binanın girişinde ikinci el eşya satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Büyük çapta hasar oluşan binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.