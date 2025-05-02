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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan, 8 Mayıs'ın "Zafer Günü" olarak adlandırılması kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Nazilerin koşulsuz teslimiyeti kabul etmesiyle Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarih olan 8 Mayıs'ın, "Zafer Günü" olarak adlandırılması kararı aldığını açıkladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
ABD Başkanı Trump'tan, 8 Mayıs'ın "Zafer Günü" olarak adlandırılması kararı

Ankara

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ülkesinin Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın kazanılması için ABD'nin diğer ülkelerden "çok daha fazlasını" yaptığını savunan Trump, "Zaferlerimizi yeniden kutlamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

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Bu kapsamda Trump, 8 Mayıs'ın İkinci Dünya Savaşı, 11 Kasım'ın da Birinci Dünya Savaşı "Zafer Günü" olarak adlandırılması kararı aldığını açıkladı.

Trump, "Her iki savaşı da kazandık. Kimse güç ve cesaret açısından bize yakın değildi ama hiçbir şeyi kutlamıyoruz. Çünkü artık bunu nasıl yapacağını bilen liderlerimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ABD'de 11 Kasım'ın "Gaziler Günü" olarak kutlandığı biliniyor.

Sovyetler Birliği ve Batılı güçlerin 1945'te Almanya'yı istilasıyla Berlin'e sıkışan Hitler ve eşi Eva Braun'un 30 Nisan 1945'de intihar etmesi sonrasında 8 Mayıs 1945'de Nazilerin koşulsuz teslimiyeti kabul etmesiyle Avrupa'da savaş sona ermişti.

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