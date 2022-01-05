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Dünya

ABD Kongresi'nde, 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri alındı

ABD'de geçen yıl yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde başkent Washington DC'de ve Kongre çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Dildar Baykan Atalay   | 05.01.2022
ABD Kongresi'nde, 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri alındı

Washington DC

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarının teyit edildiği oturum esnasında, aşırı sağcı grupların Kongre binasını basmasının yarınki yıl dönümü için kolluk kuvvetleri alarmda bekliyor.

Gerek Kongre Polisi gerekse de federal yetkililer, baskının yıl dönümünde yaşanacak herhangi bir şiddet olayını önlemek için gerekli önlemleri alıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve önlem aldıklarını belirterek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile de doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

Kongre Polis Şefi Tom Manger ise yaptığı basın toplantısında, kendilerinin herhangi bir tehdide cevap verecek güçte olduklarını gerekirse diğer birimlerden de yardım isteyeceklerini belirtti.

Biden yarın bir konuşma yapacak

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yarın 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yapacak.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın da Kongre baskınına ilişkin süren soruşturma üzerine yoğunlaşacağı bir konuşma yapması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise yarın yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti.







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