Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,939.00
BTC/USDT
30,335.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan yayındayız.
logo
Dünya

ABD Kongresi, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına karşı çıkmasını kınadı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ortak açıklamayla Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz'da dolacak süresinin uzatılmasına karşı çıkmasını kınadı.

Saadet Firdevs Aparı  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
ABD Kongresi, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına karşı çıkmasını kınadı

Ankara

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Rusya’nın tahıl anlaşmasına yönelik tutumuna ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Komitenin internet sitesinde paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya’nın 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmayı reddetmesini kınıyoruz. Bu girişim şimdiden 950 güvenli sefere, Ukrayna limanlarından 30 milyon tondan fazla tahıl, gübre ve gıda maddesinin 40'tan fazla ülkeye taşınmasına olanak sağladı. Rusya’nın uzlaşmaması bu başarılı girişimi riske atarken Moskova’nın gıdayı bir savaş silahı olarak kullanmak istediğini gösteriyor. Rusya'nın bu uzlaşmazlığı kıtlık, gıda fiyatlarında artış ve insanların acı çekme riskini artırıyor."

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında FETÖ içindeki parçalanma iyice netleşti
15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
AFAD hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor

Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor

ABD Kongresi, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına karşı çıkmasını kınadı

Rusya’da İHA’nın düştüğü Kursk’ta bulunan nükleer santralde bir ünite kapatıldı

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 850 yolcusuyla Sinop'a geldi

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 850 yolcusuyla Sinop'a geldi
Rus Parlamentosunda cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

Rus Parlamentosunda cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi
Isuzu, Rusya piyasasından çekildi

Isuzu, Rusya piyasasından çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet