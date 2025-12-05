ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığının, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladığı bildirildi.
Ankara
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Kanada'ya olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dışişleri Bakanlığının, Kanada'nın "savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" için 2,68 milyar dolar değerinde hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların satışına onay verdiği belirtilen açıklamada, olası satışın, tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi kalemleri kapsadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.