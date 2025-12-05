Dolar
42.52
Euro
49.65
Altın
4,225.59
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
logo
Dünya

ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı

Ankara

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Kanada'ya olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dışişleri Bakanlığının, Kanada'nın "savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" için 2,68 milyar dolar değerinde hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların satışına onay verdiği belirtilen açıklamada, olası satışın, tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi kalemleri kapsadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Benzer haberler

ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı

ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti
Trump'ın ev sahipliğinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı

Trump'ın ev sahipliğinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet