Dolar
19.04
Euro
20.49
Altın
1,935.23
ETH/USDT
1,795.60
BTC/USDT
28,203.00
BIST 100
4,899.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ABD, İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Şeyma Uzundere  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
ABD, İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara

The Times of Israel’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail Meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin “endişelerini” dile getirdiğini bildirdi.

Sherman, İsrail Meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail’i 2005'te "ABD’ye verdiği taahhüde uygun olarak" yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.

Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Filistin halkını yok sayan” sözlerinin ve Ürdün’ü de içine alan “İsrail haritası” kullanmasının “saldırgan, endişe verici ve tehlikeli” olduğunu kaydetti.

Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" ifade etmişti.

Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanması dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, kapatma davasında HDP'nin sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması talebini reddetti
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı
TCDD, deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor
İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

ABD, İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ABD, İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrailli Bakan Strock'tan Gazze'yi yeniden işgal hedefi

Beyaz Saray: Şi ile Putin'in görüşmesi savaşın yakın zamanda biteceğine dair umut vermedi

ABD, Ukrayna'ya eski tankları gövdelerini yenileyip verecek

ABD, Ukrayna'ya eski tankları gövdelerini yenileyip verecek
Pentagon, ABD’nin düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgisi olmadığını iddia etti

Pentagon, ABD’nin düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgisi olmadığını iddia etti
NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,17 trilyon dolara çıktı

NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,17 trilyon dolara çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet