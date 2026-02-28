Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,857.40
BTC/USDT
63,641.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Beyrut'tan yayındayız. İsrail’in Hayfa kentine İran tarafından misilleme saldırısı gerçekleşiyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını söyledi. -VTR-
logo
Dünya

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da yabancılara yönelik haksız yere gözaltı uygulamaları nedeniyle Tahran'a yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

Washington

Rubio, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından yapılan yazılı açıklamayla, İran rejiminin 47 yıl önce iktidarı ele geçirdiği dönemde Ayetullah Humeyni'nin emriyle ABD Büyükelçiliği personelinin rehin alınmasını eleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "İran, on yıllardır, diğer devletlere karşı siyasi koz olarak kullanmak üzere masum Amerikalıları ve diğer ulusların vatandaşlarını acımasızca gözaltına almaya devam etti." ifadesine yer veren Rubio, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2025 yılında ABD vatandaşlarını yurt dışında "haksız yere" gözaltına alınmaktan korumak için bir başkanlık kararnamesi yayınladığını ve ABD Kongresi'nin aynı yıl Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattığı açıklamasında, bu girişimlerin Dışişleri Bakanlığının, İran'a yönelik bu konuda yaptırım kararı almasının önünü açtığını vurguladı.

Bakan Rubio, açıklamasında, "İran bu uygulamadan vazgeçmezse ABD pasaportuyla İran'a giriş-çıkışlarla ilgili potansiyel coğrafi seyahat kısıtlaması dahil ek önlemler almak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İran'ın haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini belirten Rubio, böyle bir durumda ise söz konusu yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi.

Rubio son olarak, hiçbir ABD vatandaşının İran'a "hiçbir sebeple" seyahat etmemesi gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, İran'da bulunan tüm ABD vatandaşlarının da "derhal" ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

Rubio'dan ABD'li büyükelçilere İran konusunda açıklamalardan kaçınma talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü
Axios: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın eski Devlet Başkanı Castro'nun torunuyla görüşüyor

Axios: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın eski Devlet Başkanı Castro'nun torunuyla görüşüyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşma yapmanın zor olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşma yapmanın zor olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet