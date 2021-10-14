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Dünya

ABD ile Yunanistan iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı güncelledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Kasım İleri   | 14.10.2021
ABD ile Yunanistan iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı güncelledi

Washington

Yunan ve Amerikalı heyetler bu yıl üçüncüsü düzenlenen ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden iki ülke dışişleri bakanları öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma, güvenlik, iklim, terörle mücadele ve insani yardım gibi konuları kapsadığını ifade eden Blinken, "Heyetlerimizin tüm bu alanlarda görüşlerimizi birleştirip somut adımlara dönüştürecek bir ilerleme kaydedecekleri konusunda güvenim tam." dedi.

Yenilenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na da değinen Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yunan Bakan Dendias ise iki ülke arasındaki diyaloğun "daha önce benzeri görülmemiş bir noktaya" ulaştığını ve heyetlerin gün içinde bu diyalog ve iş birliğini daha da ileri taşımak üzere birçok konuyu ele alacağını dile getirdi.

Dendias, "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesi uzun dönem ortaklığımızın sembolik ve önemli bir temelini teşkil edecektir." dedi.

Yunan Bakan'dan Doğu Akdeniz iması

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kaldığı tehditler dahil bölgedeki barışa kasteden her türlü faaliyete ve tehdide karşı iki ülke egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda kararlı olduklarını belirten Dendias, isim vermeden ülkesinin Doğu Akdeniz'de savaşla tehdit edildiğini söyledi.

Dendias, "Şunu belirtmem gerekir ki Yunanistan günü birlik provokasyonlarla karşı karşıya ve Yunanistan tüm anlaşmazlıkları diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözme konusunda kararlı." diye konuştu.

İtalya ve Mısır'da deniz yetki alanları konusunda anlaşma yaptıklarını belirten Dendias, Doğu Akdeniz'de diğer ortaklarla iş birliği yapmaya devam ettiklerini ve gün içinde Washington'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al-Nahyan ile de görüşeceğini ifade etti.

İki bakan açıklamalarının sonrasında yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

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