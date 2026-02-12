Dolar
Dünya

ABD hükümeti Minnesota eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, Minnesota'da bir süredir devam eden ve iki kişinin ölümüne yol açan "göçmenlik karşıtı operasyonların" sona erdiğini bildirdi.

Mücahit Oktay  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
ABD hükümeti Minnesota eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı sonlandırdı

New York

Homan, Aralık 2025'ten bu yana, Minneapolis kentinde yoğunlaşan ve ülke çapında büyük tepkilere yol açan göçmenlik operasyonlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Buradaki çabalarımız sonucunda Minnesota artık suçlular için eskisi kadar güvenli bir yer değil." sözlerine yer veren Homan, Trump'a söz konusu bölgedeki operasyonların sona ermesini önerdiğini ve ABD Başkanı'nın da bu önerisini kabul ettiğini söyledi.

Homan, iki aydan fazla süren operasyonların Minnesota'yı ABD halkı için "daha güvenli bir yer" haline getirdiğini öne sürerken, "Tekrar söylüyorum, burası artık suçlular için bir sığınak eyaleti değil." diye ekledi.

4 Şubat'ta bir basın toplantısında 700 federal görevlinin Minneapolis'ten "derhal ayrılacağını" duyuran Homan, söz konusu birimlerin bu hafta itibarıyla geri çekilmeye başladığını, gelecek hafta da bu işlemin devam edeceğini bildirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz, 10 Şubat'ta yaptığı basın açıklamasında, eyaletteki düzensiz göçmenlere yönelik aralık ayında başlayan baskın operasyonlarının "haftalar ve aylar değil, günler içinde" sona ermesi beklentisini paylaşmıştı.

ABD hükümeti yetkilileri, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Minneapolis-St. Paul metropol bölgesine odaklanan operasyonlarının 4 binden fazla kişinin gözaltına alınmasına yol açtığını söylüyor.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bakan Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın kapanışında konuştu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
