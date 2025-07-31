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Dünya

ABD-Hollanda seferini yapan uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu 25 kişi yaralandı

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan uçakta şiddetli türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı, uçak Minnesota eyaletine acil iniş yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
ABD-Hollanda seferini yapan uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Ankara

The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, Utah'ın Salt Lake City şehrinden Amsterdam seferi için havalandı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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